Infetti 4 tamponi su 10, sono 200 i positivi: aumentano i contagi nel distretto fabrianese

FABRIANO - Preoccupa l’emergenza covid-19 nell’Ambito Territoriale 10 di Fabriano. La percentuale positivi/tamponi fatti, nell’ultima settimana dell’anno appena concluso, è passata, dal 19% al 41%, nell’arco di sette giorni. In aumento soprattutto i pazienti sintomatici. Sono poco più di 200 gli attualmente positivi e quasi 500 quelli in isolamento domiciliare e/o quarantena. Ieri due persone al pronto soccorso dell’ospedale Profili in attesa di trasferimento in struttura covid. Situazione, intanto, sotto controllo in Comune. Gli uffici, dopo il ponte di Capodanno, riapriranno domani.



Il sindaco Santarelli, a casa in isolamento dopo la positività al Covid-19 accertata il giorno di Natale, (negativi gli altri componenti della Giunta), è in buone condizioni di salute. Riguardo l’attività dell’Ente ribadisce che «la situazione è sotto controllo» a seguito dei sei casi confermati, nei giorni scorsi, tra i dipendenti. «Sono di uffici diversi, non collegati tra loro. Su 160 dipendenti i casi – ribadisce – mi sembra eccessivo parlare di focolaio».



Intanto le Cartiere del Gruppo Fedrigoni concludono oggi lo screening di massa deciso e a carico dell’azienda in vista della ripresa delle attività da domani. Interessati 471 operai del settore “carta” di cui: 102 a Pioraco e 63 a Castelraimondo, nel Maceratese e 213 a Fabriano, in via XIII Luglio e 93 a Rocchetta Bassa. A questi si aggiungono una cinquantina di dipendenti tra area commerciale e uffici presso la sede di Fabriano. Hanno partecipato allo screening 521 lavoratori. Il Gruppo Fedrigoni sta continuando ad attuare tutte le misure di sicurezza. I dipendenti si sono potuti sottoporre al test antigenico naso-faringeo. Nei mesi scorsi è stata anche sottoscritta una polizza sanitaria integrativa sia per i dipendenti che per i familiari. Il controllo, a carico dell’azienda, è stato fatto grazie all’accordo tra la Direzione aziendale e i sindacati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA