“Indecente 76”, ecco la protesta choc: presidio permanente sulla statale

FABRIANO - Sarà una giornata difficile, domani, per la viabilità del Fabrianese. Ai soliti problemi legati al raddoppio della carreggiata tra Serra San Quirico e Cancelli, nell’ambito del progetto Quadrilatero, che ha portato con sé cantieri infiniti, limite di velocità a 40 chilometri orari e deviazioni improvvise che fanno perdere tempo e pazienza agli automobilisti – e figuriamoci ai camionisti – si aggiunge quello del lavoro. Domani, infatti, scendono in campo i sindacati e gli operai di Astaldi per gridare no al licenziamento collettivo.