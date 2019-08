Indagine sui calzoncini e sui video per incastrare il rapinatore solitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Carabinieri al lavoro per identificare il giovane autore della rapina in un negozio del quartiere Borgo di Fabriano. Al vaglio le telecamere di sicurezza installate poco lontano che potrebbero aver immortalato il rapinatore. I militari che sono intervenuti lunedì sera in via Brodolini, presso il negozio di mangimi Copral, hanno raccolto la testimonianza. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe un giovane con accento del posto. La vittima, una 48enne, madre del titolare, non è mai riuscita a girarsi per vedere in volto l’uomo che, da dietro, la stava minacciando puntandole sulla schiena un oggetto a mo’ di arma mentre le intimava di consegnare tutti i soldi che aveva.Ha memorizzato, però, il colore dei pantaloncini, di una foggia particolare, e il modello di scarpe. I carabinieri con l’ausilio delle telecamere installate in zona, in particolar modo quelle situate nelle vicinanze di altre attività commerciali della via, stanno cercando di risalire al giovane che è fuggito a piedi e quindi potrebbe aver percorso, correndo, la strada ripresa dalle telecamere prima di salire a bordo dell’auto del complice che l’attendeva poco lontano.