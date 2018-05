Tamponamento fra tre auto Portato in ospedale un uomo di 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Tamponamento tra tre auto, ieri mattina alle 11, in viale Serafini. Un uomo di 60 anni è stato trasportato all’ospedale per forti dolori al collo. Un’automobile proveniente dalla stazione aveva azionato la freccia di direzione per svoltare a destra. Il mezzo che la seguiva si è accorta in tempo della manovra ed ha frenato per evitare l’impatto. La terza auto no. Ha provato solo all’ultimo, ma senza risultato. Ad avere la peggio l’utilitaria condotta dall’uomo.