Perde il controllo dell’auto in piena notte e si ribalta, giovane ferito

FABRIANO - Perde il controllo della propria auto e si ribalta lungo la strada che collega Serradica a Campodonico. Per lui solo qualche ferita. È stato soccorso dalle forze dell’ordine e dai sanitari del 118 che poche ore dopo, l’hanno dimesso dall’ospedale.

Protagonista un 35enne di Fabriano che, sabato notte, ha perso il controllo della sua utilitaria che ha riportato diversi danni mentre l’automobilista è rimasto sempre lucido e cosciente. Sabato, alle 0:35, è arrivata una chiamata al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano per segnalare un intervento a causa di un incidente. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia che si trovano in zona per gli abituali controlli del fine settimana, anche nelle frazioni, per prevenire reati predatori.

L’incidente è avvenuto fra Serradica e Campodonico con il guidatore che è uscito dal mezzo incidentato in autonomia. Per maggiore sicurezza, comunque, sono intervenuti anche i sanitari del 118 dell’ospedale Profili che hanno preferito trasportare il giovane al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a spostare il mezzo e a mettere in sicurezza l’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA