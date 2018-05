Scontro tra due auto Una esce di strada e si ribalta: panico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Momenti di vero e proprio panico. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11 a Fabiano sulla SP 47 Fabriano - Sassoferrato per un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'incrocio per Campodiegoli. Coinvolte due auto una delle quali è uscita di strada ribaltandosi. Il personale dei vigili del fuoco sul posto ha nesso in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato con il soccorso stradale per il recupero della vettura fuori strada.