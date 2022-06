Frontale da brividi tra due auto, scatta la task force dei soccorsi: due feriti portati all'ospedale

FABRIANO – Incidente da brividi attorno alle 13,45 in località Paterno, nel comune di Fabriano. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere i conducenti dei due veicoli, portati al Pronto soccorso dell'ospedale Profili: le loro condizioni per fortuna non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fabriano per mettere in sicurezza l'area, oltre ai carabinieri per i rilievi.

