Tragico schianto nella notte. Con l'auto contro un guardrail e un palo, muore a 22 anni

FABRIANO - Tragico incidente nella notte a Fabriano, dove ha perso la vita un ragazzo di 22 anni residente in una frazione della città. Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’altezza del bivio di Melano, a poche centinaia di metri dalla zona industriale di Marischio. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, l’auto su cui viaggiava è finita contro il guardrail e un palo della telefonia mobile, poi si è ribaltata. Il ragazzo è rimasto schiacciato sotto l’auto. A nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per recuperare l’auto e mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: 10:14

