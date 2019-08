Si schianta con la moto contro un guardrail Muore papà di 32 anni

di Marco Antonini

I soccorsi

FABRIANO Percorreva, con la sua moto, la strada che da Rocchetta Bassa conduce a Fabriano quando, in prossimità del grande svincolo sulla SS 76, alle porte della città della carta, è andato fuori strada con la sua due ruote e dopo aver sbattuto contro il guardrail è finito a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare.Michele Mariotti, fabrianese, operaio, 32 anni, è morto ieri pomeriggio, intorno le 18,30. Sul posto si sono precipitati i sanitari dell’ospedale Profili con l’ambulanza. Hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il giovane è morto per i traumi gravissimi riportati nella caduta dalla motocicletta. La circolazione è rimasta bloccata per quasi mezz’ora.