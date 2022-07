Schianto nella notte: Gianmarco Michelangeli muore a 31 anni disarcionato dalla moto impazzita

FABRIANO - Incidente mortale, questa notte, alle 3, lungo la strada che da Fabriano conduce a San Michele. Ad Argignano, un giovane centauro di 31 anni, Gianmarco Michelangeli, in sella alla sua moto Bmw, è morto mentre stava tornando a casa. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Fabriano intervenuti con due pattuglie. Non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il giovane, residente a San Michele, non ce l’ha fatta, inutili tutti i tentativi di soccorso: è morto poco dopo l'impatto. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un dirupo. E' stato disarcionato con la Bmw che è finita sopra di lui. La salma è stata trasferita all'obitorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.