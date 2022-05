Schianto tra due auto: tre persone all'ospedale, una è rimasta incastrata tra le lamiere

FABRIANO - Grave incidente questa mattina intorno alle 6,30 lungo la strada comunale Varano-Vampodiegoli nel Comune di Fabriano. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente due auto. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118: tutti 3 gli occupanti delle vetture sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Uno dei tre era rimasto incastrato tra la lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA