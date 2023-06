FABRIANO - Poteva essere una tragedia se quell’auto impazzita fosse piombata in stazione nell’ora di punta. In un attimo è successo di tutto.

Un forte boato, i vetri che sono andati in frantumi, le urla dei pochi passanti che si trovavano al bar e lungo i binari e l’auto che ha finito la folle corsa facendo lo slalom in stazione per parcheggiarsi sul binario 1, lato Ancona. Pauroso incidente, ieri pomeriggio alle 16,30.

La paura

Con molta probabilità per colpa di un malore, la conducente della Nissan Micra, una 84enne, ha sfondato ben due porte vetrate all’interno della stazione ferroviaria. Ha sfiorato una trentenne viaggiatrice, che ha riportato ferite non gravi, e ha terminato la corsa piombando sul primo binario. Fortunatamente non c’erano altri pendolari nell’atrio della stazione e in quel momento nessun treno stava circolando. Ingenti i danni, enorme la paura. Ha dell’incredibile l’incidente avvenuto ieri, tanto che polizia ferroviaria, polizia locale, commissariato e vigili del fuoco non volevano credere ai propri occhi. Sui binari c’era una macchina parcheggiata. L’anziana è stata fatta scendere dal mezzo dagli agenti che si sono precipitati sul posto.

La ricostruzione

Al lavoro anche il commissario capo, Angelo Sebastianelli, che poco dopo avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a casa. Secondo una prima ricostruzione, verso le 16,30, mentre sulla città si scatenava l’ennesimo temporale, l’auto ha sfondato la prima porta vetrata della stazione, quella laterale, sulla destra dello stabile, situata sul piazzale XX Settembre. Ha percorso l’atrio interno, circa una dozzina di metri, ha girato a destra, si è portata via sedie, cestini e tutto ciò che ha trovato lungo il tragitto e ha sfondato la seconda porta a vetri, fermandosi solo dopo essere piombata di botto sul primo binario, 7-8 metri più avanti. Nella folle corsa, l’auto è uscita dalla sala d’attesa della stazione girando nuovamente a destra. Alla guida del mezzo impazzito, l’anziana donna, fabrianese, che avrebbe avuto un malore. I sanitari del 118, dopo aver accertato che la conducente non aveva riportato traumi o contusioni, hanno trasportato all’ospedale Profili una giovane donna, anch’essa sotto choc, rimasta ferita dal passaggio dell’auto e dai vetri impazziti con l’urto a terra. Polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Fabriano hanno lavorato alcune ore per rimuovere il mezzo dai binari: è arrivata anche una squadra da Ancona.

L’epilogo

Non si segnalano ritardi alla circolazione ferroviaria visti i pochi treni in quell’ora e anche perché la stazione è dotata di cinque binari e i regionali che percorrono il numero 1 sono molto pochi. L’ingresso è stato transennato, così come lo spazio delle due grosse vetrate che non ci sono più. Per andare a prendere il treno bisogna passare o al bar o dal lato opposto. Allertata, la sindaca Daniela Ghergo è arrivata sul posto per un primo sopralluogo. E’ stato un pomeriggio da brividi. Se la sala d’attesa fosse stata piena di passeggeri in attesa del treno l’epilogo sarebbe stato drammatico.