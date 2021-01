L'auto sbanda, si ribalta e finisce contro un lampione: conducente miracolato

FABRIANO - Perde il controllo dell'auto, che si ribalta in strada e finisce contro un lampione: conducente miracolato esce illeso dallo spettacolare incidente.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa a Fabriano sulla strada comunale ex provinciale Montecucco, in località Pontelaspina, per un'autovettura che si è rovesciata rimanendo sulla sede stradale.

La squadra sul posto ha messo in sicurezza l'auto e l'area dell'intervento. Per fortuna non ci sono state onseguenze per il conducente

