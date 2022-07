Fabriano: schianto fra due auto, una si ribalta. Donna estratta dall'abitacolo

FABRIANO - Paura questo pomeriggio in centro a Fabriano per un incidente tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Aldo Moro e via Benedetto Croce.

Al volante due donne

Sul posto sono prontamente intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Fabriano per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Alla guida dei due veicoli c'erano due donne. I vigili del fuoco hanno estratto la conducente dell'auto che si è ribaltata per poi consegnarla alle cure dei sanitari: le sue condizioni non sono gravi.