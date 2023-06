Tragedia sfiorata alla stazione di Fabriano: ecco il video mozzafiato dell'auto impazzita. «Un botto e siamo scappati»

FABRIANO - Poteva essere una tragedia se quell’auto impazzita fosse piombata in stazione nell’ora di punta. In un attimo è successo di tutto. Un forte boato, i vetri che sono andati in frantumi, le urla dei pochi passanti che si trovavano al bar e lungo i binari e l’auto che ha finito la folle corsa facendo lo slalom in stazione per parcheggiarsi sul binario 1, lato Ancona. Pauroso incidente, ieri pomeriggio alle 16,30.

Sul posto è arrivata subito la sindaca Daniela Ghergo, per un primo sopralluogo. «Siamo stati miracolati davvero – ha detto – perché poteva essere una strage. Per fortuna è andata bene». Deborah Stroppa dalla biglietteria racconta: «La mia collega era in biglietteria, io poco lontano. Fuori pioveva - racconta -. Improvvisamente ci è sembrato di aver sentito un grosso tuono e una voce ci ha detto di scappare. Inizialmente non abbiamo capito cosa fosse successo. Quando ho visto la vetrata a terra abbiamo chiamato i soccorsi. Sono passate due ore dall’incidente, ho ancora paura».

Alla guida del mezzo impazzito, l’anziana donna, fabrianese, che avrebbe avuto un malore.

I sanitari del 118, dopo aver accertato che la conducente non aveva riportato traumi o contusioni, hanno trasportato all’ospedale Profili una giovane donna, anch’essa sotto choc, rimasta ferita dal passaggio dell’auto e dai vetri impazziti con l’urto a terra.