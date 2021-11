Sbanda, si schianta contro un albero e resta in bilico sul dirupo: donna all'ospedale in codice rosso

FABRIANO - Paura questa mattina lungo la provinciale tra Fabriano e Sassoferrato, in località San Donato, dove una donna alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo della sua auto, anche per colpa della pioggia battente, ed è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ancorato l'auto con il verricello per evitare che si ribaltasse e finisse nel dirupo. La donna, una 74enne fabrianese, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale di Torrette a bordo dell'eliambulanza per i traumi riportati: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

