Schianto tra un'auto e un'Ape car, giovane resta incastrato: portato all'ospedale in codice rosso

FABRIANO - Schianto tra un'auto e un'Ape car, giovane finisce all'ospedale. E' successo attorno alle 15 in via Santa Croce. Per cause in corso d'accertamento, sono entrate in collisione un'auto e l'Ape su cui viaggiava un ragazzo che è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale, ma è sempre rimasto vigile e collaborativo.

