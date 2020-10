FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,10 a Fabriano in via Bellocchi per un incendio. La Squadra di Fabriano intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha spento le fiamme provenienti dal terrazzo di un condominio. Sono stati interessati dall'incendio alcuni oggetti che si trovavano sul terrazzo stesso. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la Polizia di Stato.

