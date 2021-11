Scoppia un incendio al quarto piano, paura in una palazzina: scatta l'evacuazione, una persona all'ospedale

FABRIANO - Allarme nella serata di ieri per un incendio scoppiato in una palazzina condominiale di piazzale Ercole Ferranti, a Fabriano. Le fiamme sono divampate intorno alle 21, partendo da una camera da letto di un appartamento al quarto piano e in poco tempo il fumo ha invaso la tromba delle scale e ha raggiunto anche altre abitazioni. Per fortuna tutti i condomini sono riusciti a mettersi in salvo in strada. L’arrivo dei vigili del fuoco di Fabriano ha limitato i danni e nel giro di un paio d’ore l’intervento si è concluso, senza che si registrassero feriti o ustionati. Solo un residente, per precauzione, è stato accompagnato al pronto soccorso dal 118 per verificare se avesse inalato fumo. Lo stabile è stato fatot evacuare fino alla completa estinzione del rogo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia.

APPROFONDIMENTI LA DISAVVENTURA Ha un malore, resta intrappolato nel cimitero chiuso: liberato da un... L'INDAGINE Picchiata sotto i portici di piazza Cavour, caccia agli aggressori...

Uccisa a 25 anni da un'infezione rara, la Vallesina in lacrime per Jessica: addio alla maitre con il sorriso

© RIPRODUZIONE RISERVATA