Paura nella notte, scoppia un incendio nell'azienda che produce materie plastiche. Mistero sulle cause

FABRIANO - Paura nella notte a Fabriano, dove un grosso incendio si è sviluppato in un'azienda che produce materie plastiche. L'allarme è stato dato poco dopo mezzanotte da alcuni passanti che hanno visto il fumo e le fiamme. È stato necessario l'intervento di 25 vigili del fuoco (squadre da Fabriano, Arcevia, Jesi e mezzi di supporto con personale dalla sede centrale di Ancona) per tenere sotto controllo le fiamme. Ora sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Per fortuna non ci sono persone coinvolte, ancora al vaglio le cause dell'innesco.

