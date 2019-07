Scoppia l'incendio sul crinale e le fiamme sfiorano le abitazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Le fiamme mangiano mezzo ettaro di campo incolto e sfiorano le case della frazione di Vallemontagnana. Emergenza nella tarda mattinata per un incendio che ha visto l’intervento dei vigili del fuoco di Fabriano prima e di Arcevia poi arrivati a supporto. Ancora da definire con precisione le cause che hanno scatenato le fiamme. Decisivo l’intervento da parte dei pompieri che sono riusciti immediatamente ad operare con rapidità nonostante le asperità del terreno.Le fiamme infatti avevano aggredito un crinale difficile da raggiungere anche per i mezzi più leggeri in dotazione al distaccamento fabrianese. Piuttosto ampio il fronte delle fiamme, ma nonostante il clima torrido ed un terreno estremamente secco l’azione per circoscriverle è andata a buon fine.