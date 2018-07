Incassa l'assegno per l'auto usata ma poi sparisce: preso e denunciato truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Spedisce un assegno da 4mila euro come caparra per acquistare una macchina usata, ma il finto venditore appena riscuote la somma pattuita scompare nel nulla. E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri di Fabriano: è un 42enne originario della Costa d'Avorio e residente, da tempo, in città, già noto per precedenti specifici. La vittima è un uomo di mezza età di Arcevia convinto di fare l’affare giusto su un sito specializzato. E’ l’ultimo caso di truffa online su cui hanno indagato i militari della Compagnia di Fabriano.