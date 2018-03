Impresa familiare di spaccio: â€‹padre e figlio arrestati con l'hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – Ragazzo sorpreso con l’hashish, nei guai finisce anche il padre con cui gestiva il traffico di stupefacenti.Tutto è cominciato con il controllo di un 21enne disoccupato: i carabinieri gli hanno trovato addosso due ovuli di hashish. Giunti a casa per la perquisizione, il giovane ha suonato il campanello, ma il padre, un operaio 50enne, ha tardato ad aprire, facendo insospettire i carabinieri. Che infatti hanno trovato poco fuori di casa altri 6 ovuli di hashish, confezionati come quelli trovati addosso al ragazzo, poco lontano dalla casa dopo il tentativo del padre di disfarsene. In tutto sono stati sequestrati circa 90 grammi di hashish, i carabinieri hanno arrestato padre e figlio.