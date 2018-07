Hashish nascosto negli slip della fidanzatina 15enne: presi due baby pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Giovani pusher in servizio, nelle ore notturne, nei viali dei Giardini pubblici Regina Margherita arrestati dai carabinieri di Fabriano: sono due studenti 18enni originari del posto.Uno aveva nascosto 100 grammi di hashish negli slip della fidanzata 15enne che viaggiava in moto con lui; l'altro aveva 50 grammi di hashish in cantina, occultati in uno scarpone da motociclista. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Ancona. I due sono stati rimessi in libertà in attesa di processo;