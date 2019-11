Guidavano ubriachi: scatta la denuncia per due giovani

FABRIANO - I Carabinieri della Compagnia di Fabriano impegnati, nell’ultimo fine settimana, per una serie di controlli con 30 pattuglie, due le denunce. Sono state elevate 5 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada e sottratti 30 punti dalle patenti. Due giovani di Fabriano sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un 34enne, in via IV Novembre, è stato fermato con un tasso alcolemico a 1,4 grammi su litro. Sempre di notte, ma in via Buozzi, un 28enne aveva 1,6 grammi su litro, tre volte oltre il limite consentito. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, patenti ritirate e mezzi sequestrati.

