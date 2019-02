Guidano sotto l'effetto di alcol e droghe: tre ragazzi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Controlli notturni dei carabinieri a Fabriano: tre giovani sono stati denunciati e tre patenti ritirate. È accaduto nei giorni scorsi con i militari del Nucleo operativo radiomobile impegnati sia nel centro che nella periferia della città. Un ragazzo di 22 anni residente a Fabriano è stato fermato, in piena notte, in via Caduti di Nassirya, zona Borgo, mentre girava con la Lancia Y della madre, con fare sospetto. Il conducente è stato accompagnato in ospedale per le consuete analisi di primo e secondo livello da cui è risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne è stato, quindi, denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ritirata la patente. L’auto affidata ai familiari. Sempre nei giorni scorsi, un altro 22enne di Fabriano, è stato fermato in tarda serata mentre circolava con la Citroen C1 del padre, lungo via Dante, quartiere Santa Maria. Anche lui è stato accompagnato all’ospedale Profili per gli accertamenti del caso da cui è immersa una positività ad hashish e marijuana. È stato così denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la patente ritirata e l’auto affidata al papà. Nel corso dei controlli è stato fermato, in via Miliani, centro storico, in piena notte, un 33enne del posto, che, dopo aver consegnato carta d’identità e patente ai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti droga e alcol. L’automobilista è stato quindi denunciato, la patente sospesa e l’auto provvisoriamente sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti.