Guida ubriaca in piena notte, doppia multa per una donna di 38 anni

FABRIANO - In giro per Fabriano, con l’auto, nonostante i divieti. La donna alla guida aveva pure alzato troppo il gomito. Giovedì sera, dopo le 23, una fabrianese di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Per lei è scattata anche la sospensione della patente, l’affidamento del mezzo a persona di fiducia e la multa. I carabinieri di Fabriano hanno fermato l’Audi dove viaggiava la ragazza e un familiare, in via Caduti di Nassiriya. L’etilometro segnava un valore pari a 1,3 g/l, più del doppio rispetto a quanto consentito. Multa da 400 euro ad entrambi per non aver rispettato le norme per evitare la diffusione del Covid-19. Le forze dell’ordine hanno disposto il potenziamento dei controlli in vista della Pasqua. «La polizia locale - dice il sindaco, Gabriele Santarelli - sta fornendo il proprio contributo nella gestione di questa gravissima emergenza, dimostrando grande spirito di sacrificio: ad oggi opera con un organico estremamente ridotto. Garantita un’azione di vigilanza continua che ha permesso di non disperdere energie ed ottimizzare i servizi insieme alle altre forze dell’ordine».

In queste settimane ha effettuato: 136 servizi di pattugliamento, 160 posti di blocco (anche in collaborazione con polizia e carabinieri), 1.112 controlli a persone in circolazione sia a piedi che su veicoli e 67 controlli ad attività commerciali. Scattate 12 denunce e contravvenzioni per spostamenti ingiustificati. Controlli anche a Vallemontagnana e Poggio San Romualdo dove i residenti hanno segnalato l’arrivo di alcune persone nelle seconde case per la Pasqua.

