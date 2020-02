Era alla guida di uno scooter senza avere mai preso la patente: ventenne fermato e denunciato

FABRIANO - I poliziotti di Fabriano, nel corso di un controllo lungo Corso della Repubblica, in centro storico, hanno denunciato giovedì un 20enne che circolava con un scooter. Il giovane era senza patente in quanto non l’aveva mai conseguita e pure senza assicurazione obbligatoria.

Dagli accertamenti è emerso che lo stesso era già stato sanzionato da parte dei carabinieri di Napoli, suo luogo di nascita, per guida senza patente. Configurandosi la recidiva, è stato multato e denunciato all’autorità giudiziaria. Gli agenti, guidati dal commissario Capo, Fabio Mazza, hanno provveduto poi a sequestrare lo scooter.

