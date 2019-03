Grattata fortunata: spende cinque euro e ne incassa diecimila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Una grattata fortunata e un cliente abituale del Bar della Stazione ferroviaria di viale Trieste si è portato a casa 10mila euro euro. Il fortunato, baciato dalla dea bendata ieri mattina, ha puntato 5 euro sul biglietto del gratta e vinci “Turista per Sempre”, una giocata da accompagnare al mattino con una tazza di caffè. E ieri alle 7,30 gli è valsa una vincita che non cambia la vita, ma certamente è di grande aiuto per chi come lui che di professione fa l’operaio, deve fare tanti sacrifici per far quadrare i conti a fine mese. Grande gioia anche da parte del titolare del bar, Roberto Riccetti che insieme alla dipendente mostrano orgogliosi il biglietto fortunato, quello dove il giocatore ha grattato i due simboli del ristorante e della macchina fotografica, ciascuno abbinato alla cifra di 5.000 euro.