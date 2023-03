FABRIANO - La fortuna ha scelto un cliente della tabaccheria delle Fontanelle nel quartiere Borgo di Fabriano. E’ caccia al vincitore che si è portato a casa 100mila euro con un Gratta e vinci da 5 euro, tipo “Numerissimi”. I suoi numeri corrispondevano a quelli vincenti: grattando ha scoperto che la sua vita, in un attimo, è cambiata. La riscossione è avvenuta il primo marzo, l’acquisto del biglietto, con molta probabilità qualche giorno prima. La vincita record è emersa solo nelle ultime ore perché il fortunato o la fortunata, dopo aver acquistato il biglietto, non si è palesato nella rivendita fabrianese, ma è andato direttamente alla Lottomatica a Roma, anche per ovvi motivi di riservatezza, tramite un notaio.

La soddisfazione



La comunicazione, da parte di Lottomatica, è arrivata giovedì sera alla tabaccheria delle Fontanelle di Maurizio Marziali, situata a due passi dal Ponte della Canizza, tra il centro e i quartieri Borgo e Piano. «Siamo molto felici per questa vincita. Noi non sappiamo chi sia – ha detto il titolare Maurizio Marziali – ne vendiamo molti ogni settimana, specie di questa tipologia denominata “I numerissimi”. Abbiamo scoperto la vincita solo quando ci è stata notificata da Lottomatica». Chi ha vinto fino a questo momento non ha fatto nemmeno una telefonata in tabaccheria e non è detto che la farà. Difficile, se non impossibile, stilare l’identikit. «La vincita è stata incassata direttamente senza passare in tabaccheria, probabilmente per non dare nell’occhio. Per noi si tratta della vincita più alta in assoluto. Siamo felicissimi per questa persona e comprendiamo la scelta del massimo riserbo». In molti, anche ieri, si sono riversati nella rivendita di via Fontanelle. Chissà se tra i clienti si nasconde il fortunato vincitore dei 100mila euro ottenuti grattando un biglietto da 5 euro grazie alla combinazione dei numeri magici.



I precedenti



Questa è una delle vincite più alte registrate a Fabriano. A luglio 2022 c’è chi ha acquistato un biglietto da 3 euro e grattando ha vinto ben 200mila euro presso la tabaccheria di viale Stelluti Scala. A vincere è stata una cliente abituale della tabaccheria. Pochi mesi prima, nella vicina Cerreto d’Esi, presso la tabaccheria Gasparrini, un giocatore si è portato a casa, con il SuperEnalotto, la bellezza di 692mila euro centrando il “5+1”. Sempre al SuperEnalotto, nel gennaio 2022, c’è chi ha centrato un “5” del valore di 17.163,51 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Serraloggia.



Nel gioco del Lotto, invece, la fortuna è andata presso la tabaccheria Ricevitoria Sinopoli di via Lamberto Corsi. Vinti 45mila euro grazie a un terno secco lo scorso aprile. Ricordiamo che la dea bendata, nel 2017, ha premiato un uomo, residente in città, disoccupato, che si è portato a casa, con un Gratta e Vinci da 5 euro, la cifra da capogiro di 1.840.000 euro. Grazie a un biglietto “Turista per Sempre” acquistato presso la Tabaccheria del Bar Centrale Baroni la sua vita è radicalmente cambiata. L’appello, comunque, resta sempre valido: giocate responsabilmente.