Fabriano, il Gps lo manda fuori strada: camionista danneggia case ed auto facendo manovra e fugge

FABRIANO - Sbaglia strada, danneggia le auto in sosta con il suo camion e fugge. E’ stato rintracciato, nei giorni scorsi, dagli agenti della Polizia locale di Fabriano, un camionista 29enne, nato in Africa e residente a Perugia, dipendente di un’azienda umbra, seguendo le indicazioni sbagliate del Gps, ha arrecato i danni in frazione Nebbiano facendo manovra con il suo camion: ha evitato la denuncia e la contravvenzione perché il suo datore di lavoro ha attivato l’assicurazione per il risarcimento dei danni.

Grazie agli accertamenti della polizia locale, con l’ausilio delle telecamere, è stato possibile dare un nome e un volto all’autore dell’incidente. Quattro residenti hanno evidenziato di aver subìto danni alle auto. Inoltre uno di loro aveva anche riferito di aver subìto danni al cancello e alle mura dell’immobile. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che due dei proprietari avevano installato nella rispettiva proprietà.