GENGA - Lutto a Genga e Serra San Quirico. È deceduta all’ospedale di Torrette la dottoressa Chiara Ruggeri, mamma di 43 anni. Aveva uno studio veterinario molto apprezzato a Serra San Quirico Stazione. Lavorava anche a Fabriano.

Da ieri mattina l’ultimo saluto presso la casa funeraria Infinitum Bondoni, in via Nenni a Fabriano. Oggi alle ore 15, invece, il funerale presso la chiesa di San Vittore di Genga. Dopo la Messa avrà luogo la sepoltura nel cimitero di San Vittore. I familiari in segno di vicinanza non chiedono fiori, ma offerte all’Aido. Ad annunciare la scomparsa della dottoressa Ruggeri sono stati i familiari insieme al compagno e alla figlia piccola. «Chiara le persone come te non muoiono per sempre, solo si allontanano da noi. Grazie per essere stata nella nostra vita» il commosso addio dei suoi cari scritto sul manifesto.

Il cordoglio del sindaco

«Siamo addolorati, non ci aspettavamo questa notizia. Un abbraccio grande ai familiari» il commento del sindaco di Genga, Marco Filipponi. Anche da Serra San Quirico in molti parteciperanno oggi alle esequie di Chiara. «Una splendida persona e ottima professionista» il ricorso social di alcuni suoi clienti di Serra San Quirico. «Eri parte della nostra famiglia. I nostri pelosetti erano anche figli tuoi per l’amore e la dedizione con cui li curavi. Eri un punto di riferimento per tutti noi. E c’eri sempre senza mai tirarti indietro, sempre disponibile, sempre pronta ad aiutarci. Lasci un vuoto incolmabile» il ricorso social dei suoi clienti.