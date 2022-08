FABRIANO - Gli sfilano lo smartphone mentre sta parlando in un parco a Falconara. Coppia residente a Napoli, 48 anni lui, 46 lei, già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri di Fabriano. Recuperato il telefono cellulare e riconsegnato al legittimo proprietario.

Accanto a questa attività, i militari fabrianese sono stati impegnati, nel corso del fine settimana appena concluso, nell’ambito del consueto servizio di controllo del territorio con tre pattuglie in divisa e una in borghese per turno, nelle ore serali e nelle ore notturne, per prevenire i furti e far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti. L’intervento principale è avvenuto alla stazione ferroviaria. Nel fine settimana, infatti, un 38enne di Falconara stava passeggiando al parco di Falconara quando riceve una telefonata. Indossa gli auricolari e inizia a chiacchierare. Quando chiude la telefonata, il 38enne si rende conto che in questo lasso di tempo qualcuno, con estrema destrezza, è riuscito a rubargli lo smartphone dalla tasca, senza che si accorgesse di qualcosa. Fortunatamente il cellulare aveva la localizzazione attivata e tramite pc è riuscito a risalire al luogo dove si trovava.

Il segnale

Il segnale collocava lo smartphone sul treno regionale che da Falconara porta a Fabriano. Il 38enne si è rivolto ai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, denunciando l’accaduto e inviando ai militari la posizione del cellulare. I militari sono andati alla stazione di Fabriano, atteso l’arrivo del treno regionale e poi attenzionato i passeggeri che via via scendevano. All’interno dello zaino di una coppia, il ritrovamento dello smartphone. I due sono stati denunciati per ricettazione, mentre il proprietario del cellulare è stato invitato a raggiungere la caserma di via Dante dove i carabinieri gli hanno riconsegnato lo smartphone.