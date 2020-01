Furto nel presepe, bambinello ritrovato: era in un’altra chiesa

FABRIANO - Il secondo Bambinello rubato pochi giorni fa dal presepe di Porta Cervara nella chiesa di San Filippo, in Corso della Repubblica, è stato ritrovato ieri mattina. Ignoti l’hanno rimesso al suo posto. A dare la notizia Victor Torresan, priore della porta del Palio di San Giovanni Battista. Proprio lui, martedì, aveva sporto denuncia ai carabinieri. In due settimane ignoti hanno rubato due Bambinelli dal presepe, il primo poco prima della notte di Natale, il secondo in prossimità dell’Epifania. Quest’ultimo, del valore di circa 30 euro, acquistato dalle volontarie dell’Ente, è stato ritrovato ieri in mezzo al presepe. Un dispetto, di cattivo gusto che si è concluso con il pentimento dell’autore del furto che ha riportato Gesù Bambino nella natività di San Filippo. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

