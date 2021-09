Si offre di aiutare a sistemare la spesa in auto, ma intanto sfila 50 euro: preso il ladro del parcheggio

FABRIANO - Tentato furto aggravato nel parcheggio del centro commerciale, nel quartiere Santa Maria, intervengono i poliziotti del commissariato di Fabriano. Disposto un foglio di via dal territorio comunale per tre anni ad un uomo di circa 45 anni, denunciato, che con la scusa di di aiutare una coppia a portare la spesa in auto aveva sottratto loro dei soldi dal portafoglio. Il fatto à avvenuto giovedì pomeriggio. Gli agenti sono intervenuti presso il parcheggio antistante il Centro Commerciale, sito in via Dante, poiché poco prima un anziano aveva segnalato di aver subito un tentativo di furto e aveva così contattato il numero di emergenza.

