Smontano le grondaie di rame all'ex Università: tre predoni dell'oro rosso incastrati da un passante

FABRIANO - Presi tre predoni dell'oro rosso. Tre denunce della Polizia per furto aggravato, danneggiamenti e violazione di domicilio per tre pregiudicati della zona che, nei giorni scorsi, hanno cercato di rubare rame all’interno dello stabile dell'UniFabriano di via don Riganelli.

Si sono introdotti, in pieno giorno, all’interno dello stabile dell’ex università e si sono ingegnati per smontare una serie di grondaie in rame, al fine di trafugarle. Sono stati notati, però, da un cittadino che ha contattato il numero di emergenza 113. I tre sono stati intercettati e bloccati poco dopo da una pattuglia in borghese del Commissariato mentre circolavano a bordo di un’auto per la città. All’interno dell’abitacolo, oltre a pinze per il taglio del rame, i poliziotti hanno notato che sulle mani di due degli occupanti erano presenti ferite compatibili con l’attività di taglio del materiale. I tre sono stati denunciati per furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio in concorso.

