Preso dopo il furto al centro commerciale e in casa ha 700 articoli rubati: denunciato insieme a due complici

FABRIANO - Avevano rubato all’interno di un supermercato della periferia di Fabriano e in casa tenevano complessivamente circa 700 articoli. E’ quanto hanno scoperto i poliziotti del Commissariato della città della carta. Tutto è iniziato giovedì pomeriggio, quando il personale della Squadra Volante insieme a quello della Squadra di Polizia Giudiziaria di Fabriano, all’uscita di un noto Centro commerciale, ha proceduto al controllo di un italiano di 53 anni che poco prima aveva asportato diverse confezioni di vari prodotti per l’igiene personale. Successivamente l’indagine si è spostata a casa sua dove, alla presenza di altri due coinquilini, un italiano di 70 anni e una donna straniera di nazionalità rumena di 56 anni, sono stati rinvenuti e sequestrati, poiché di illecita provenienza, più di settecento articoli, per un valore di svariate migliaia di euro. Alcuni di questi erano riconducibili ad un furto perpetrato nello stesso centro commerciale il giorno prima. I tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per furto e ricettazione.

