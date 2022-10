Fabriano, litiga sul prezzo della riparazione e ruba il cellulare al negoziante: incastrato dai video

FABRIANO - I Poliziotti di Fabriano hanno denunciato un trentenne, residente in città, disoccupato, già noto, che è identificato in meno di 24 ore dal furto commesso grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza dell’attività. Tutto è iniziato con il titolare di un negozio di telefonia di Fabriano che aveva denunciato il furto del proprio cellulare.

Il commerciante aveva avuto una vivace discussione con un cliente in merito al corrispettivo richiesto per la riparazione di uno smartphone. Il cliente aveva iniziato ad urlare e sbraitare in quanto non concordava con il prezzo pattuito e ne voleva corrispondere la metà: il negoziante lo ha invitato a ritornare solo quando avrebbe avuto l’intera somma. Dopo qualche minuto, però, il negoziante si è reso conto che il proprio smartphone, valore 400 euro, lasciato sul bancone, non c’era più. Si è recato in Commissariato e qui ha consegnato le registrazioni delle telecamere interne, che hanno incastrato il ladro.