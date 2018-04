Tentano di rubare in casa Poi decidono di fuggire con l’auto dei proprietari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Prima hanno forzato la porta del rustico, poi sono entrati nell’appartamento, hanno rovistato nel soggiorno e non trovando denaro contante da rubare sono scesi in garage, hanno visto le chiavi dell’Alfa 159 grigia inserite, hanno aperto la serranda e sono fuggiti. I proprietari non si sono accorti di nulla: solo ieri mattina, quando si sono preparati per andare a lavoro non hanno trovato più l’auto e hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. È accaduto martedì notte, la banda è entrata in azione in via Broganelli, quartiere Santa Maria di Fabriano, e nel giro di poco, è riuscita a scappare con un’Alfa 159 parcheggiata in garage con le chiavi inserite. Sul posto, una volta sporta denuncia, i carabinieri per effettuare alcuni rilievi e per acquisire le registrazioni delle telecamere di sicurezza posizionate in zona, vicino ad alcune attività commerciali. Con molta probabilità la banda è fuggita attraverso la SS76