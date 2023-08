FABRIANO - Quattro denunce dei carabinieri di Fabriano impegnati in posti di blocco nelle principali vie di comunicazioni con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e al consumo di stupefacenti. Un 30enne italiano, della zona, ed un 25enne nordafricano sono entrati di notte in un garage di un’abitazione a Fabriano per rubare una bicicletta da mille euro oltre ad attrezzi per il giardinaggio. I due ladri, però, non si sono accorti della presenza di una telecamera che li ha immortalati. Il giorno successivo, alla presentazione della denuncia, i militari sono riusciti, visionando i filmati, a riconoscere e identificare i due. Si è, poi, proceduto a una perquisizione grazie alla quale è stata recuperata l’intera refurtiva subito restituita al proprietario. I due sono stati denunciati per ricettazione. In più, il nordafricano si dovrà presentare presso la Questura di Ancona per questioni riguardanti la sua permanenza in Italia.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Fabriano, il settore dell'elettrodomestico con il freno tirato: è effetto domino. Cgia: «Tante imprese in difficoltà». Intervengono i sindacati IL LAVORO Ripartenza, ombre sull’elettrodomestico. L’allarme: «Ordini in calo anche del 40%» LA SICUREZZA Scende dal pullman, trovato con lo zaino pieno di eroina, hashish e cellulari

Caduti, smarriti e stanchi: montagna da brividi nelle Marche. Un intervento ogni 48 ore per il Soccorso Alpino

Terza denuncia

La terza denuncia è a carico di un 63enne di Fabriano che è stato fermato dai militari mentre era alla guida di un’autovettura di sua proprietà. Dopo l’identificazione, i carabinieri avrebbero voluto che l’uomo si sottoponesse all’alcol test, ma il fabrianese si è rifiutato. Per questo è stato denunciato, poi è scattato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Controlli sono stati effettuati anche dalle Stazioni locali che fanno riferimento alla Compagnia con sede in via Dante, nella città della carta. I carabinieri hanno denunciato una 25enne di Cerreto d’Esi alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, privo di assicurazione e aveva anche la patente sospesa. Oltre alla denuncia, auto confiscata e patente revocata. Nei giorni scorsi tre giovani ventenni, due a Cerreto d’Esi e uno a Fabriano, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrati un grammo di cocaina, due di marijuana e due di hashish.