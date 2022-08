Fabriano, bicicletta rubata a un bambino di 4 anni: donna denunciata per ricettazione

FABRIANO - Denunciata per ricettazione una donna di 45 anni di Fabriano per una bicicletta, rubata a un bambino di 4 anni, e lasciata vicino ad un garage privato in una via del centro storico.

Le ricerche

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, guidati dalla commissaria capo Moira Pallucchi, hanno raccolto la denuncia dei genitori del bambino a cui la bici era stata rubata mentre giocava nei giardini vicino casa. Durante le ricerche la Volante ha individuato il mezzo davanti a un garage nel centro storico cittadino e ha denunciato una donna per ricettazione.