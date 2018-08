Furioso incendio nella notte: vigili del fuoco impegnati fino all'alba per domare le fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Paura questa notte a Serradica di Fabriano, dove un incendio dalle cause ancora da stabilire ha quasi completamente distrutto un capanno agricolo.L'allarme è scattato inttono a mezzanotte e mezza e sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Fabriano ad Arcevia con due autopompe ed un'autobotte. I pompieri hanno dovuto lavorare fino alle prime luci dell'alba per domare il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Il bilancio parla di 18 quintali di fieno carbonizzati e gravi danni al capanno, che è stato dichiarato inagibile. Per fortuna non ci sono stati feriti.