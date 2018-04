Fuma marijuana a 16 anni: nei guai anche il coetaneo che gliel'ha venduta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Prima ha acquistato una dose di marijuana da un suo coetaneo, poi è andato nella vecchia strada Pedemontana per consumarla, ma proprio in quella zona erano in corso i controlli dei carabinieri che hanno notato qualcosa di sospetto e sono riusciti a identificare e denunciare il pusher che gli aveva ceduto quel grammo e mezzo di droga. Protagonisti due studenti di 16 anni di Fabriano, incensurati: uno è stato segnalato come assuntore, uno denunciato per detenzione ai fini di spaccio perchè aveva 6 grammi di marijuana nascosti in camera, in mezzo a un libro di scuola.