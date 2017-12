Fuga di gas ed esplosione, ustionati gravi Sono coniugi marchigiani in vacanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – Brutta avventura e gravi ustioni per una coppia di fabrianesi in una casa vacanza a Gubbio.I due turisti marchigiani di 61 e 52 anni sono rimasti gravemente ustionati per una fuga di gas. L'uomo, di 61 anni, è stato subito trasferito al centro grandi ustionati di Cesena, mentre la donna di 52 anni, dopo aver trascorso la notte nel reparto di rianimazione all'ospedale di Branca, è stata portata stamattina in elisoccorso a Verona. Entrambi avrebbero riportato ustioni molto importanti su circa la metà del corpo. Sono entrati in ospedale in codice rosso e sono tutti e due in prognosi riservata. All'origine dell'incidente probabilmente il malfunzionamento di una bombola.