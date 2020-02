Fuga d'amore dalla comunità a San Valentino, minorenne ritrovata in stazione

FABRIANO - Era scappata dala comunità per passare San Valentino insieme al fidanzatino, ma poi non riesce più a rientrare: ragazzina trovata dalla Polfer alla stazione di Fabriano.

La ragazza era scappata da una comunità di Ancona ed aveva raggiunto Fabriano per stare con il fidanzato, ma passata la giornata di festa non riusciva più a trovare il modo per tornare. E' stata lei stessa a contattare la Polfer che l'ha presa in custodia e poi affidata ad un responsabile della struttura.

