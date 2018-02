Fotografa infiltrazioni, cade dalla scala e batte la testa Capo condominio gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un capo condomino di 69 anni, mentre stava fotografando le infiltrazioni sulle scale della sua palazzina in viale Serafini di fabriano, è caduto dalla scala a libretto. L'uomo ha perso l'equilibrio, ha battuto il capo e, privo di sensi, è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 dell'ospedale Profili e dagli agenti del commissariato. L'anziano è stato ricoverato in gravi condizioni. I poliziotti hanno ascoltato i condomini. Una caduta dalla scala, quindi, che ha provocato gravi conseguenze per il sessantanovenne capo condomino in prognosi riservata.