Forti piogge a Fabriano Aule e numerose stanze allagate in due scuole

FABRIANO - Emergenza maltempo a Fabriano, dove le forti piogge hanno allagato diverse strade e provocato anche infiltrazioni e allagamenti in alcune scuole. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano sono intervenuti in due scuole - la Mazzini e in via Aldo Moro - e in una scuola di danza di via Lamberto Corsi, dove si segnalavano aule e stanze allagate.