Focolaio nella casa Santa Caterina. E muore un commerciante di 77 anni

FABRIANO - Continuano a salire positivi e persone in quarantena a Fabriano. Ieri, intanto, si è registrato il terzo decesso legato al focolaio della casa di riposo di Santa Caterina (52 utenti su 55 positivi): è un 77enne di Fabriano, commerciante, morto all’ospedale di Torrette. Il bollettino giornaliero parla di 17 nuovi tamponi positivi. Ad oggi, quindi, salgono a 236 i casi attualmente positivi a Fabriano.

Con loro le persone in isolamento arrivano a 512. Sono 11, invece, le persone ricoverate all’ospedale Profili in attesa di trasferimento. Altri due casi anche a Sassoferrato. «Sono complessivamente 23 i soggetti attualmente positivi al Coronavirus. 58 le persone in quarantena» dice il sindaco, Maurizio Greci. Sono sei i positivi a Genga, 35 in isolamento. Sei a Cerreto d’Esi, 30 in isolamento. In aumento i casi a Serra San Quirico: sono 24 gli attualmente positivi e circa 30 in quarantena.

Da ieri c’è una classe della scuola primaria Aldo Moro di Fabriano in quarantena. Una ventina gli studenti coinvolti. E’ l’ottavo episodio segnalato all’interno delle scuole. Capitolo a parte le aziende del comprensorio. Si segnalano quattro operai asintomatici alla Bs Service. Negativi tutti gli altri che sono stati sottoposti a tampone. In nessun caso il contagio è avvenuto nei luoghi di lavoro, ma sempre all’esterno. Alla Faber, presso la zona industriale Berbentina di Sassoferrato, ci sono stati due episodi di positività. L’azienda ha deciso di limitare al massimo i contatti negli spazi comuni chiudendo la mensa, come richiesto dal medico aziendale in base agli ultimi casi interni e all’aumento generale di casi nel territorio.

Nel frattempo ci si è attivati con i tamponi rapidi. Altre misure più stringenti stanno riguardando anche le Cartiere, Whirlpool, Elica e Ariston Thermo Group. Il sindaco Santarelli, intanto, ha convocato una riunione con i gruppi di volontariato per far fronte alle tante richieste di aiuto che arrivano dalle persone in quarantena. Si è deciso di riferimento alla Protezione Civile al numero 0732-709112 oppure via mail all’indirizzo: salaoperativa@protezionecivilefabriano.it.

