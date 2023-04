Fabriano, felpa e sneakers griffate comprate sul web non arrivano mai: presi i truffatori

FABRIANO - Il prezzo, per una felpa e delle scarpe griffate in vendita sul web, era senza dubbio interessante, ma il pagamento anticipato richiseto tramite la ricarica di un carta di debito avrebbero dovuto mettere in allarme due donne di Fabriano, di 29 e 36 anni, finite vittime di una truffa. I truffatori sono due 21enni residenti in Puglia, già noti alle forze dell’ordine per fatti analoghi. Entrambi sono stati denunciati dalla Polizia.

Le due hanno comprato, su una pagina di compravendita di abbigliamento di un social network, una felpa e delle sneaker firmate, spendendo circa 200 euro a testa. Nell’arco di alcune ore hanno effettuato il pagamento mediante ricarica di due carte di debito comunicandolo ai venditori. Hanno anche provato a ricontattarli telefonicamente per accertarsi che tutto fosse andato a buon fine e confermare i dettagli della consegna. Tutto inutile: nessuna risposta né tramite pc, né al telefono. Solo in quel momento le due donne hanno compreso di essere state truffate e si sono recate in commissariato a Fabriano per denunciare l’accaduto. I poliziotti sono riusciti a risalire ai responsabili: due 21enni residenti in Puglia, già noti alle forze dell’ordine per fatti analoghi che ora dovranno rispondere del reato di truffa.