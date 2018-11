Falsa e-mail delle poste per svuotarle la carta: hacker denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Frode informatica: hacker invia email contraffatta usando illegalmente il logo di Poste Italiane nascondendosi dietro generiche “comunicazioni urgenti” da fornire tramite posta elettronica. Tutto un bluff: serviva solamente per impossessarsi dei codici di accesso del suo conto corrente ricaricabile per rubare denaro per il gioco d’azzardo. Vittima una 45enne di Cerreto d'Esi che ha visto volatilizzarsi, in un attimo, nella sua Postepay, 325 euro. Denunciato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente ad Artena, nel Lazio. E' l'ultima operazione dei carabinieri della Compagnia di Fabriano che sono riusciti ad identificate l'autore di questa frode informatica e a denunciarlo.